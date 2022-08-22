



Mozarella ana ürünüyle en başarılı tabağı ortaya koyan isimler belirlenerek Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı. Buna göre Makbule, Görkem ve Sema ile birlikte yedek kadroya giren son 2 isim Göktuğ ve Cenkay oldu.