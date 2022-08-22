Haberler Yaşam Haberleri MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 01:01 Son Güncelleme: 22.8.2022 01:01

MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma 2022 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yedeklere kalacak olan yarışmacıların seçileceği oyun oynandı. Zorlu oyunda 2022 sezonunda yedeklere kalmak ve ana kadro şansı elde etme hakkına yaklaşmak isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterdi. Diğer yandan yarışmayı takip edenler ise detaylar için “MasterChef yedeklere kimler kaldı, kim kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. MasterChef yedeklere kimler kaldı, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?

MasterChef Türkiye'nin 21 Ağustos 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümü yedek kadroya girmek isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yedek karoya girmek için mücadele veren yarışmacılardan kimlerin başarılı olduğunu öğrenmek isteyenler "MasterChef yedeklere kimler kaldı, kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER KALDI, KİM KAZANDI?

MasterChef yedeklere kalan isimler ve son dakika detaylar şöyle;



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yedek yarışmacıların seçileceği 2 etaplı oyun oynandı. Türk mutfağının önemli lezzetlerinden olan Zeytinyağlı Yaprak Sarma hazırlayan yarışmacılar yedek kadrosunda yer almak için tüm hünerlerini gösterdi.



Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde en başarılı yaprak sarma yemeği yapmak için verilen süre sonunda tadımını yapmaları için jüri şeflerin tadımına sundu.



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımı tamamlaması sonrasında ilk etabın yedek kadroya giren ilk 3 yarışmacısı belirlenerek şefler tarafından açıklandı.


MASTERCHEF YEDEKLERE KİM KALDI?

21 Ağustos 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yaprak sarma yemeğiyle yedeklere kalan ilk 3 isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından şöyle belirlendi;

  1. MAKBULE
  2. GÖRKEM
  3. SEMA



MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER GİRDİ?

Kritik ilk etabın tamamlanması ve ilk yedek ismin belli olmasının ardından sıra 2. etaba yani diğer yedek isimlerin belirlenmesine geldi. İlk etapta başarılı olamayan yarışmacılara son bir şans daha verilen 2. etapta suda mozarella ana ürünüyle en başarılı ve lezzetli ürünü ortaya koyanlar yedek kadroya adını yazdırmaya hak kazandı.



MASTERCHEF KİM KAZANDI - YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ekranlara gelen kritik 2. etap oyununun ardından verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan ürünlerin tadımı gerçekleşti.



Mozarella ana ürünüyle en başarılı tabağı ortaya koyan isimler belirlenerek Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı. Buna göre Makbule, Görkem ve Sema ile birlikte yedek kadroya giren son 2 isim Göktuğ ve Cenkay oldu.

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MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?
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