



MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER GİRDİ?

Kritik ilk etabın tamamlanması ve ilk yedek ismin belli olmasının ardından sıra 2. etaba yani diğer yedek isimlerin belirlenmesine geldi. İlk etapta başarılı olamayan yarışmacılara son bir şans daha verilen 2. etapta suda mozarella ana ürünüyle en başarılı ve lezzetli ürünü ortaya koyanlar yedek kadroya adını yazdırmaya hak kazandı.