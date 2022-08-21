MasterChef Türkiye'nin 21 Ağustos 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümü yedek kadroya girmek isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yedek karoya girmek için mücadele veren yarışmacılardan kimlerin başarılı olduğunu öğrenmek isteyenler "MasterChef yedeklere kimler kaldı, kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef yedeklere kalan isimler ve son dakika detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yedek yarışmacıların seçileceği 2 etaplı oyun oynandı. Türk mutfağının önemli lezzetlerinden olan Zeytinyağlı Yaprak Sarma hazırlayan yarışmacılar yedek kadrosunda yer almak için tüm hünerlerini gösterdi.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımı tamamlaması sonrasında ilk etabın yedek kadroya giren ilk 3 yarışmacısı belirlenerek şefler tarafından açıklandı.
21 Ağustos 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yaprak sarma yemeğiyle yedeklere kalan ilk 3 isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından şöyle belirlendi;
Kritik ilk etabın tamamlanması ve ilk yedek ismin belli olmasının ardından sıra 2. etaba yani diğer yedek isimlerin belirlenmesine geldi. İlk etapta başarılı olamayan yarışmacılara son bir şans daha verilen 2. etapta suda mozarella ana ürünüyle en başarılı ve lezzetli ürünü ortaya koyanlar yedek kadroya adını yazdırmaya hak kazandı.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ekranlara gelen kritik 2. etap oyununun ardından verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan ürünlerin tadımı gerçekleşti.
Mozarella ile en başarılı ürünü ortaya koyan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandığında detaylar burada olacak.