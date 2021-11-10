MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusu programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelen bölümde MasterChef ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi takım ile kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele verirken, iki takım arasında yaşanan tartışmalar geceye damga vurdu. Peki, MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu?

