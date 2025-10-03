Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te telefon kimin, belli oldu mu? Somer Şef açıklıyor! MasterChef'te hangi yarışmacı kural ihlali yaptı?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 18:11

MasterChef telefon skandalı ile karşı karşıya. Daha önce Somer Şef'in ihbar aldıklarına yönelik açıklaması ardından şok olan yarışmacılar ve izleyiciler ile arama yapılacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz bölümde itiraf ederek plan yaptığını söyleyen Onur henüz içeriye telefon sokmadığını sadece ıslak mendil ile deneme yaptığını anlatmıştı. Ancak Somer Şef Masterchef yeni bölümde bulunan telefonu yarışmacılara gösterdi. Peki; MasterChef'te telefon kimin, Onur'un mu, hangi yarışmacı kural ihlali yaptı?

MasterChef'te gizlice telefon sokan yarışmacı konuşuluyor. Somer Şef'in ortaya çıkardığı gerçekte Onur plan yaptığını ancak henüz telefon sokmadığını söylerken bulunan telefon herkesi şok etti. Onur telefonun kendisine ait olmadığını söyledi. Somer Şef telefonla ilgili açıkladığı detaylarla oldukça şaşırttı. MasterChef telefon kimin sorusuyla takip ediliyor.

MASTERCHEF'TE NELER OLUYOR?

MasterChef 2025 sezonunda yarışma tüm hızıyla devam ederken tansiyon da yükseliyor. Son olarak ihbar üzerine erkekler evinde arama yapan yapım ekibi bir şey bulamamış ancak kamera kayıtları ile Onur'un görüntülerine dikkat çekmişti.

MASTERCHEF ONUR'DAN İTİRAF

Yarışmada telefon kullanamadıkları için sürekli şikayet eden Onur konuyla ilgili dışarıdaki arkadaşlarıyla plan yaptığını ve telefon sokmak için deneme yaptığını itiraf etti.

MasterChef Onur, öncelikle deneme yaparak sadece dışarıdan içeriye ıslak mendil soktuğunu eğer bu anlaşılmazsa bir sonraki adımının telefon olacağını açıkladı ancak henüz eve telefon sokmadığını iddia etti.

SOMER ŞEF TELEFON SKANDALINDA GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Yapılan ilk aramada telefon bulamadıklarını söyleyen Somer Şef yeniden bir arama gerçekleştirdiklerini söyledi ve cebinden bir telefon çıkardı. Telefonun içindeki numaraların kime ait olduğuna eriştiklerini söyleyen Somer Şef telefon sahibinin eski bir yarışmacıyla konuştuğunu da açıkladı.

MATERCHEF'TE TELEFON KİMİN?

Masterchef'te gizlice telefon soka yarışmacı henüz ortaya çıkmadı. Onur henüz telefon almadığını söyleyerek bulunanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Telefonun sahibi için yeni bölüm bekleniyor.

