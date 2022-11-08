Mastodon nedir, ne demek? Elon Musk’ın Twitter’ı almasıyla popülerleşen Mastodon Türkçe mi, üyelik ücretsiz mi?

MASTODON NEDİR?

Mastodon, merkeziyetsiz bir sosyal medya ağıdır. Bedava ve açık kaynak kodludur; birbirinden bağımsız sunucuları vardır ve bunlardan birine üye olup siteye giriş yapabiliyorsunuz. Tek bir sunucuya üye olup bütün Mastodon sunucularındaki kullanıcılarla etkileşime geçilebiliyor.

Atılan mesajlar 500 kelime uzunluğunda ve mesajlar editlenebiliyor. Mastodon'un hem web sitesi hem de telefon üzerinde uygulaması bulunmaktadır. Kurucusu Eugen Rochko tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve kitle fonlaması ile desteklenmekte.

Mastodo'nun Türkçe desteğe sahip olduğunu da söylemekte yarar var.

Kullanıcıların isimleri, katıldıkları sunucuya göre verilmekte.