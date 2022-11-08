Mastodon nedir, ne demek? Elon Musk’ın Twitter’ı almasıyla popülerleşen Mastodon Türkçe mi, üyelik ücretsiz mi?

Mastodon sosyal ağı, Twitter'dan Elon Musk'ın söylemleri yüzünden ayrılan internet kullanıcılarının sığınak noktası oldu. Merkeziyetsiz bir yönetime sahip olan, sahibi olmayan Mastodon nedir, ne anlama geliyor soruları yanıt arıyor. Özellikle mavi tikin 8 dolarla satışa sunulacak olması, bardağı taşıran son damla oldu. Peki, Mastodon üyelik ücretsiz mi, Türkçe dil desteği var mı? Mastodon nedir? İşte detaylar...
MASTODON NEDİR?
Mastodon, merkeziyetsiz bir sosyal medya ağıdır. Bedava ve açık kaynak kodludur; birbirinden bağımsız sunucuları vardır ve bunlardan birine üye olup siteye giriş yapabiliyorsunuz. Tek bir sunucuya üye olup bütün Mastodon sunucularındaki kullanıcılarla etkileşime geçilebiliyor.
Atılan mesajlar 500 kelime uzunluğunda ve mesajlar editlenebiliyor. Mastodon'un hem web sitesi hem de telefon üzerinde uygulaması bulunmaktadır. Kurucusu Eugen Rochko tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve kitle fonlaması ile desteklenmekte.
Mastodo'nun Türkçe desteğe sahip olduğunu da söylemekte yarar var.
Kullanıcıların isimleri, katıldıkları sunucuya göre verilmekte.
MASTODON SAHİBİ KİM?
Kurucusu Eugen Rochko olmakla birlikte Mastodon'un bir sahibi yoktur. Farklı kişiler ya da organizasyonlar tarafından oluşturulan sunucuların birbirine bağlanmasıyla kolektif bir ağ oluşturulmakta. Böylece tek bir ağın kontrolünde olmayıp site satın alınamıyor veyahut satılamıyor.
MASTODON ÜCRETSİZ Mİ?
Bazı sunucular, üye olmak için bağış yapma zorunluluğuna sahipken genel olarak ücretsiz bir şekilde Mastodon'a erişilebiliyor.
MASTODON NE DEMEK?
Mastodon ("göğüs dişli") veya Mammut, Geç Miyosen devrinden Pleyistosen (5.3 milyon yıl önce - 11.000 yıl önce) sonuna kadar yaşamış olan hortumlular (Proboscidea) ailesine mensup bir hayvan cinsidir. Bu cinsin çok sayıda türü mevcuttur. bilimsel olarak mammut olarak adlandırılır; ancak gayriresmî olarak mastodon olarak isimlendirilmiştir. Mastodon adı Yunanca μαστός "meme ucu" ve ὀδούς "diş" kelimelerinden gelir ve bu familyaları diğer familyalardan ayıran özelliği tanımlar.