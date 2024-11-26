MASUDER 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nde yeni vizyon! Genel Başkan Ömer Kızıl: "Maden suyu artık sadece yemek sonrası içeceği değil"

ÜLKEMİZİN BİNLERCE YILLIK DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Kızıl, maden suyunun doğasını ve faydalarını şu sözlerle anlattı:

"Maden suyu, onlarca yıl yeryüzünün altında dolaşarak kayalardan mineralleri toplayan ve bizim için yeryüzüne çıkan en sağlıklı soğuk içeceklerden biridir. Eğer sıcak şekilde çıkarsa termal sularda olduğu gibi başka bir kullanım alanına dönüşür. Maden suları magnezyum içeriği sayesinde kalbe ve sindirime faydalıdır. Bu özellikleriyle gün içinde tüketilmesi gereken bir doğa mucizesidir."

"MADEN SULARIMIZ AVRUPA'DAKİLERE KIYASLA DAHA YÜKSEK MİNERAL DEĞERİNE SAHİP"

Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'nin maden suyu kaynaklarının daha zengin olduğunu belirten Kızıl, "Dünyada ve Avrupa'da maden suyunun mineral yapısı genellikle 500 ila 1000 mg arasında değişiyor. Ancak Türkiye'de sahip olduğumuz maden sularının mineral değeri 1000 ila 3000 mg arasında. Bu, Avrupa'daki maden sularından çok daha kaliteli kaynaklara sahip olduğumuzu gösteriyor," dedi.

Kızıl, Türkiye'de maden suyunun sadece yemek sonrası değil, gün boyunca içilmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa'da insanlar gün boyu maden suyu tüketiyor. Bizim de bu alışkanlığı edinmemiz lazım. Çünkü maden suyu uzun bir ömür için gerekli mineralleri içeriyor. Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak çok önemli," dedi.