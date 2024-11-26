MASUDER 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nde yeni vizyon! Genel Başkan Ömer Kızıl: "Maden suyu artık sadece yemek sonrası içeceği değil"

Daha önceki iki organizasyonu Kızılay Doğal Maden Suları tarafından düzenlenen kongre, bu yıl MASUDER'in ev sahipliğinde kapsamını genişletti. Katılımcılar, maden suyunun hem sağlık hem de ekonomi açısından değerini vurgulayan sunumlar yer aldı. Kongrede, Türkiye'nin doğal maden suyu kaynaklarının dünya genelindeki önemi tartışılırken, gelecekteki sektör stratejilerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.
SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNDE BÜYÜK ADIM
Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Başkanı Ömer Kızıl, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bir Ömür Maden Suyu" kongresi vesilesiyle sektörün gelişimi ve gelecek hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kızıl, kongrenin sektör açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Kongre, maden suyu sektöründe bir birlik ve iş birliği ortamı oluşturmayı başardı. Şimdiye kadar bir markanın liderliğinde yürütülen bir girişimken, artık derneğimizin sahiplendiği ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren bir etkinlik haline geldi. Bu sayede hem tüketici farkındalığı artırılıyor hem de sektörün büyümesine katkı sağlanıyor," dedi.
ÜLKEMİZİN BİNLERCE YILLIK DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI
Kızıl, maden suyunun doğasını ve faydalarını şu sözlerle anlattı:
"Maden suyu, onlarca yıl yeryüzünün altında dolaşarak kayalardan mineralleri toplayan ve bizim için yeryüzüne çıkan en sağlıklı soğuk içeceklerden biridir. Eğer sıcak şekilde çıkarsa termal sularda olduğu gibi başka bir kullanım alanına dönüşür. Maden suları magnezyum içeriği sayesinde kalbe ve sindirime faydalıdır. Bu özellikleriyle gün içinde tüketilmesi gereken bir doğa mucizesidir."
"MADEN SULARIMIZ AVRUPA'DAKİLERE KIYASLA DAHA YÜKSEK MİNERAL DEĞERİNE SAHİP"
Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'nin maden suyu kaynaklarının daha zengin olduğunu belirten Kızıl, "Dünyada ve Avrupa'da maden suyunun mineral yapısı genellikle 500 ila 1000 mg arasında değişiyor. Ancak Türkiye'de sahip olduğumuz maden sularının mineral değeri 1000 ila 3000 mg arasında. Bu, Avrupa'daki maden sularından çok daha kaliteli kaynaklara sahip olduğumuzu gösteriyor," dedi.
Kızıl, Türkiye'de maden suyunun sadece yemek sonrası değil, gün boyunca içilmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa'da insanlar gün boyu maden suyu tüketiyor. Bizim de bu alışkanlığı edinmemiz lazım. Çünkü maden suyu uzun bir ömür için gerekli mineralleri içeriyor. Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak çok önemli," dedi.
"DOĞRU STRATEJİLERLE ULUSLARARASI BÜYÜME MÜMKÜN"
Türkiye'nin maden suyu sektöründe uluslararası arenadaki konumuna da değinen Kızıl, "Maden suyu sektörü her geçen gün büyüyor. Ancak katma değeri artırmak için daha fazla çaba gerekiyor. Doğru ambalaj ve pazarlama stratejileri ile sektörün uluslararası rekabet gücünü artırabiliriz. Türkiye, sahip olduğu doğal kaynaklarla dünyada bu alanda çok daha güçlü bir yere gelebilir," dedi.
MEYVE AROMALI MADEN SULARI GENÇLERİN FAVORİSİ
Kızıl, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan meyve aromalı maden suyu tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. "Meyve aromalı maden suları, hem lezzeti hem de içerdiği mineraller sayesinde gençlerin ilgisini çekiyor. Bu ürünler, sadece keyifli bir içecek değil, aynı zamanda sağlıklı bir mineral kaynağı. Avrupa'da benzer bir ürün bulunmazken, Türkiye'de bu çeşitlilik sayesinde maden suyu tüketimi her geçen yıl artıyor. Bu alışkanlığın yaygınlaşması, toplum sağlığına katkı sağlayacak önemli bir adım," dedi.
Son olarak, Kızıl, sektörün büyüme potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanarak hem yerel hem de uluslararası düzeyde daha büyük başarılara imza atılabileceğini vurguladı.