Matbaa baskını… 2 milyon sahte sigara kutusu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. Zeytinburnu İlçesi'nde "Matbaa" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde farklı marka sigaraların kaçak üretiminin yapıldığı ve imal edilen sahte sigara kutularının doldurularak piyasaya sürüleceği belirlendi. Adrese operasyon düzenlendi. 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız silah, iki milyon çeşitli markalara ait sahte sigara kutusu, 137 bin 500 adet çeşitli markalara ait sahte çorap etiketi, 12 bin adet sahte ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ve sigara ambalajı basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ele geçirildi.