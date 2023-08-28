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Giriş Tarihi: 28.8.2023 14:30 Son Güncelleme: 28.8.2023 15:02

Matbaa kurup dolar bastılar

Kocaeli'de sahte dolar basmak için depo kiralayıp matbaa kuran şüpheliler, ilk bastıkları sahte dolarları alıcıya teslim ederken yakalandı. Operasyonda 8 kişi ile birlikte binlerce sahte 100 dolar ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Matbaa kurup dolar bastılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu, sahte dolar basmak amacıyla depo kiraladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

TESLİM EDERKEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde oturan şüphelilerin, bir depo kiraladıkları ve buraya kurdukları matbaada sahte dolar imal ettiğini ve ilk bastıkları dolarları piyasaya sürmeye çalıştıklarını tespit etti. Yeterli bilgi ve delile ulaşan emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheliler imal ettikleri dolarları alıcı şahıslara teslim ederken yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21 bin 520 adet sahte 100 Dolar, para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 Dolar basımında kullanılan kalıplar ele geçirildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin Salı günü adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.


Matbaa kurup dolar bastılar | Video

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