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Giriş Tarihi: 6.12.2024 18:56 Son Güncelleme: 6.12.2024 19:08

Matbaacılar Sitesinde asansörde çıkan yangın panik yarattı

İstanbul Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Matbaacılar Sitesinde asansörde çıkan yangın panik yarattı

İstanbul Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı binanın asansör tamiri esnasında çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar binayı terk ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunduğu öğrenilen binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

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Matbaacılar Sitesinde asansörde çıkan yangın panik yarattı
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