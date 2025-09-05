Matcha içeceği hastanelik etti

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen sosyal medya üzerinden hızla yayılan beslenme uygulamaları insan sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Son olarak bir TikTok fenomeni dijital ortamda görüp uygulamaya başladığı bir alışkanlık yüzünden hastanelik oldu. Rusya merkezli Sputnik ajansının haberine göre bir yeşil çay türü olan macthayı aşırı, kontrolsüz ve doktor bilgisi dışında tüketen bir kişi sağlık sorunları yaşadı. TikTok fenomeni Lynn Shazeen, demir eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, matcha'nın fazla tüketildiğinde demir emilimini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

TANSİYONU YÜKSELTEBİLİR

TikTok'ta 5.5 milyon kez izlenen videosunda Lynn Shazeen, matcha alışkanlığının onu hastanelik ettiğini açıkladı. Demir seviyelerinin ciddi şekilde düşmesi üzerine damar yoluyla demir takviyesi almak zorunda kaldı. Shazeen, "Matcha takıntımın dönemi bitti. Siz de dikkat edin" sözleriyle yaşadığı deneyimi paylaştı. Matcha, sıradan yeşil çaya kıyasla daha fazla kafein içeriyor. Matchanın tüketimiyle ilgili Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Dyt. w da bu içeçeğin günde 1 fincan olarak tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Ödem atıcı bir etkisi söz konusu. Ödem atınca kilo kaybını gözlemleyebiliyorsunuz. Fakat bu tarz ödem atıcı çayların, çok fazla kullanılmaması gerekir. Örneğin günde 3-4 kez kullanılması dehidrasyona yol açar. Bu da vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi durumudur. Elektrolit kaybı meydana getirir. Kalp ritmini artırarak, tansiyonu yükseltebilir. Vücuttan demiri eksiltir. Bu çayın dikkatli kullanılması gerekir. Matcha aşırıya kaçmadan tüketildiğinde, güçlü antioksidanlar ve L-theanine içeriği sayesinde bağışıklığı destekliyor ve zihinsel odaklanmayı artırıyor.