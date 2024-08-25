Haberler Yaşam Haberleri Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor
Giriş Tarihi: 25.8.2024 19:47 Son Güncelleme: 25.8.2024 19:49

Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir yazlık sitede kötü koku gelmesi üzerine girilen dairede 6 gündür kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir’in (47) cansız bedeni bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen 2 çocuk annesi Emir’in erkek arkadaşı M.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

DURHASAN ŞAHİN
Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor

Olay, ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından daireden çıkarılan Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor
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