Mavi Balina nefes kesti

İlk 2 gün AKSAZ Deniz Üs Komutanlığında liman eğitimi ve koordinasyon toplantıları ile başlayan tatbikat harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ,hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimler gerçekleştiriliyor.

SAT KOMANDOLAR HAVADAN İNDİRME YAPTI

Tatbikat kapsamında helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı, senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandaları tarafından operasyon yapılarak şüpheliler etkisiz hale getirildi. Senaryo gereği TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenleyen 2 F-16 uçağı, gemiyi çevreleyen 4 fırkateyn tarafından hava savunma sistemleri ile uzaklaştırıldı. F-16'ların 50 metre mesafeden ses hızını aşarak manevraları herkesi büyüledi.

NATO'NNI BİRLİK VEBÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMEK

Tatbikata ilişkin yerli ve milli üretilen TCG-Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, tatbikatın amacının NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek olduğunu söyledi.

Tatbikatta Türk deniz gücünün NATO tarafından sertifikasyon faaliyetlerinin denetleneceğini ifade eden Tığlı, "Tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek dünyayla ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı DA 5. Madde ile ilgili değil aritcle 5 konusunda NATO usullerini, prodesdürlerini işletmektir" dedi.

Bir gazetecinin tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurunun da bulunmasını hatırlatması üzerine Tığlı, "Burada bir yunan gemisi var. Limmos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç" diye konuştu.