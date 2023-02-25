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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Mavi bereli ablalar yaraları sarıyor

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı’ndan gönüllü olarak Adıyaman’a giden 121 kadın komando, kadınlar ve çocuklarda depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor

Mavi bereli ablalar yaraları sarıyor
Teröristlerin kabusu "mavi bereliler"i yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda görev yapmak üzere zorlu şartlara uygun yetiştiren İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında eğitimleri süren 121 kadın komando, gönüllü geldikleri Adıyaman'da göreve başladı. Çadır kentlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra özellikle kadın ve çocuk depremzedelerle yakından ilgilenen kadın astsubaylar, depremin acılarını unutturmaya çalışıyor. Jandarma Teğmen Ceyda Nur Küren, sokak sokak gezip halkın derdini dinlediklerini anlattı.



Küren, depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Aramızda halkla ilişkiler ve çocuk gelişimi bölümü bitiren personelimiz de var. Birebir ilgilenip onların yaralarına merhem olmaya çalışıyor.




Birebir irtibata girebildiğimiz için en özel, en duygulu anlarını bile bizimle paylaşabiliyorlar. Bize sarılıyorlar, 'Hiçbir şey yapmasanız bile sizi burada kadın olarak, hemcinsimiz olarak gördüğümüz için çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. iyi ki varsınız' gibi söylemleri bizi çok mutlu ediyor." AA




İÇ İÇE SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ
Jandarma Astsubay Çavuş Beyzanur Çağlak komando olmadan önce çocuk gelişimi bölümünü bitirdiğini vurgulayarak, "Buraya halkımıza yardım etmek için geldik. Bu süreçteki en temel görevimiz onların ihtiyacı olan şeyleri tamamlamak. Onların istediği ortamı temin edebilmek. Yaya devriyelerle onlarla iç içe sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarını ilk elden öğrenip daha sonra yardım depolarında bulunan arkadaşlara listeleri uzatarak, hazırlanan kolileri elden teslim ediyoruz. Bu şekilde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hem eksiklerini tamamlamış hem de onları yakından tanımış oluyoruz" diye konuştu.

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Mavi bereli ablalar yaraları sarıyor
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