Mavi Miras’a lüks bir gemi batığı eklendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden bilim insanlarınca yapılan çalışma kapsamında Muğla'nın Datça ilçesindeki Kızlan mevkiinde su altı arkeolojisi açısından uluslararası öneme sahip buluntulara ulaşıldı. Bulunan 18. yüzyıla ait ahşap geminin 30 metre boyunda ve 7 metre genişliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede iki büyük bakır kazan, tepsiler, kepçeler, seramik çömlekler, mutfak kapları, tahta kaşıklar, yelken sistemine ait büyük makaralar, halat rodalarının yanı sıra tüfek, tabanca, kılıç gibi silahlar ile bunların mermileri bulundu. Mavi Miras Projesi altyapısı ile gerçekleştirilen çalışmalardaki buluntular arasında üst sosyoekonomik grubun kullandığı tahmin edilen şimşir tarak ile Çin porseleni gibi değerli eşyalara da rastlandı. DEÜ Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş "Venedik gemisi olabilir. Kütahya porselenleri, Saraçhane pipoları, Çin Ming Hanedanlığı dönemine ait porselenler, İtalyan seramikleri, çakmak taşlı tabancalardan bulundu. Bu bize özel bir mürettebatın olduğunu, yüksek sınıftan kişilerin gemide seyahat ettiğini de gösteriyor" dedi. AA