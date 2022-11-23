Mavi vatanın bekçileri yılbaşından bu yana 27 bin 973 kazazedeyi kurtardı

Yılbaşından bu yana denizlerde 1452 arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik unsurları, aralarında düzensiz göçmenlerin de yer aldığı 27 bin 973 kazazedeyi kurtardı. 278 tıbbi tahliye faaliyeti sonucu 300 hasta veya yaralı da kurtarılarak sağlık kurumlarına ulaştırıldı.

Geçen yılın tamamında 1239 arama kurtarma faaliyetinde 20 bin 84 kazazede kurtarılırken 251 tıbbı tahliyede 260 yaralı veya hasta tahliye edilmişti.

245 BİN 603 KİŞİ, TESİS VE DENİZ ARACI KONTROL EDİLDİ

Denizlerde güvenliği sağlamak amacıyla devriyelerini 7 gün 24 saat sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşından 15 Kasım'a kadar 245 bin 603 kişi, tesis ve deniz aracını kontrol etti. Yasalara uygun olmadığı tespit edilen 18 bin 293 kişi, tesis ve deniz aracı hakkında yasal işlem yapıldı.

2021'de kontrol sayısı 226 bin 941, yapılan işlem sayısı ise 33 bin 196 olarak kayıtlara geçmişti.