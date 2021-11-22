Mavi yolculuğun incisi tüm misafirlerini gönderdi

Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan turizmin gözde merkezi Bodrum Türbükü, ünlü ünsüz tüm misafirlerini gönderdi. Doğa harikasında sessizlik hakim oldu.
Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan turizmin gözde merkezi Bodrum Türbükü, ünlü ünsüz tüm misafirlerini gönderdi. Turizm sezonunda yerli yabancı birçok ünlünün akın ettiği mavi yolculuğun kalbinde, sessizlik hakim oldu. Son olarak dünyaca ünlü milyarderle Microsoft'un sahibi Bill Gates ile Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un keyfini çıkardığı cennet koylarda sakinlik yaşandı.