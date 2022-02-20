“Mavişim, aşkitom” dedi 100 bin lirasını dolandırıp gitti





Telefonla oynarken elim Ferdi'nin resmine değdi. Öyle olunca bana arkadaşlık teklifi geldi. Benim yaşım büyük ben annen yaşındayım dedim. O da bana 'olsun benim için fark etmez' dedi. Onunla görüntülü konuşuyorduk. 3-4 ay konuştuk. Sonrada olay paraya döndü. Bana seni seviyorum, evleneceğiz diyordu. Ben kabul etmedikçe o zorlattı. Günde 4-5 kez görüşüyorduk. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum" diye konuştu.