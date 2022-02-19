‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

İki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki Ferdi Ataş tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Ünzele, “Bana ‘Mavişim, aşkitom’ diyordu, âşık oldum” dedi
Kayseri'deyaşayan ve daha önce iki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, mutluluğu sosyal medyada arayınca hayatının şokunu yaşadı. Ünzele, bir süre önce kendisinden 31 yaş küçük Ferdi Ataş (35) ile tanıştı. Ünzele, kendisine "Mavişim, Kübroşum, aşkitom" diye hitap eden Ataş'a gönlünü kaptırdı. Ataş, evinde buluştuğu kadına Kayseri'de dükkan açacağını söyleyip para istedi. Ataş'ın sözlerine inanan Ünzele, bankadan kredi çekip Ataş'a verdi. Evde yemek yedikten sonra "İşim var" diyerek evden çıkan Ataş sırra kadem bastı. Yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığını söyleyen Ünzele, soluğu ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.
'EVLENECEĞİZ KÜBROŞUM' Kübra Teyze yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Evlenmeyi düşünüyordum. Görüntülü 3-4 ay konuştuk. Bana 'Mavişim, Kübroşum, aşkitom' diyordu, 'Seni seviyorum, evleneceğiz' diyordu. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum. Erzincan'da ikinci el eşya işi yapıyormuş. Telefon açıp Kayseri'ye yanıma geleceğini söyledi. Gelmeden önce bana 'Dolma biber doldur, mantı yap' dedi. Yemekleri yapıp sofrayı hazırladım. Eve geldi mantıyı, dolmayı ve kavurmayı yedi. Bana Kayseri'de dükkan bakacağını, ikinci el eşya işi yapacağını söyleyip para istedi. Bankadan kredi çekip verdim. Yemek sonrası 'İşim acele' diyerek çıktı gitti. Cep telefonu istedi aldım. Eşyalarını getirmek için 3 bin lira nakliye parası bile gönderdim. Başkalarını da dolandırmış, kiminin evini kiminin arabasını sattırmış. Çantasına yolluk olarak mantı, sucuk içi, et, kıyma ve kavurma koymuştum. Haram olsun." Ünzele'nin açıklamaları üzerine programa ihbar yağdı. Ferdi Ataş'ın Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya ve Erzincan'da 9 kadını evlilik vadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.