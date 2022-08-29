Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin transfer gözdesi Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maxi Gomez istatistikleri neler, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:31 Son Güncelleme: 29.8.2022 10:31

Fenerbahçe’nin transfer gözdesi Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maxi Gomez istatistikleri neler, hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe Maximiliano Gómez transferini bitirmek üzere olduğu gelen son haberler arasında. 6 milyon Euro gibi beklentinin çok altında bir bonservis bedeliyle oyuncuyu transfer etmeye yaklaşan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandırdı. Taraftarlar da Maxi Gomez istatistikleri ve oynadığı mevkileri merak ediyor. Peki, Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında? Maxi Gomez nereli? İşte bütün detaylarla Maximiliano Gomez hayatı ve detayları

Fenerbahçe’nin transfer gözdesi Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maxi Gomez istatistikleri neler, hangi takımda oynuyor?

Maxi Gomez istatistikleri ve mevkisi birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmaktadır. 6 milyon euroya oyuncuyu transfer etmeye yaklaşan Fenerbahçe, böylece forvet hattına yeni bir oyuncu daha ekliyor. Futbolseverler de Maxi Gomez istatistikleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında?

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maximiliano "Maxi" Gómez González, 14 Ağustos 1996 doğumlu Uruguaylı futbolcudur. Anlık olarak La Liga'nın Valencia takımında forma giymektedir. Futbolculuk kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başladı. 2017'de İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Gomez, 2019 yılında Valencia'ya transfer oldu.

Valencia'ya 14 milyon Euro, Sani Mina ve Jorge Saenz takasıyla transfer oldu. 2024 yazına kadar Valencia ile kontratı bulunan Maxi Gomez'in serbest kalma bedeli 140 milyon Euro'dur.

MAXI GOMEZ İSTATİSTİKLERİ

2017/2018 Celta Vigo ile La Liga'da 18 gol 5 asist yapan Gomez, 18/19 sezonunda 13 gol 5 asist yaptı.

Valencia'da 3 sezonda La Liga'da 75 maça çıkan Gomez, 21 gol 11 asistlik performans sergiledi.

MAXI GOMEZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Maxi Gomez 235 profesyonel maçın tamamında santrafor olarak görev aldı.

MAXI GOMEZ BOYU KİLOSU KAÇ?

Uruguaylı oyuncu 1.86 boyunda, 91 kilodur.

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Fenerbahçe’nin transfer gözdesi Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maxi Gomez istatistikleri neler, hangi takımda oynuyor?
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