Maxi Gomez istatistikleri ve mevkisi birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmaktadır. 6 milyon euroya oyuncuyu transfer etmeye yaklaşan Fenerbahçe, böylece forvet hattına yeni bir oyuncu daha ekliyor. Futbolseverler de Maxi Gomez istatistikleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında?