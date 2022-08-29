Maxi Gomez istatistikleri ve mevkisi birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmaktadır. 6 milyon euroya oyuncuyu transfer etmeye yaklaşan Fenerbahçe, böylece forvet hattına yeni bir oyuncu daha ekliyor. Futbolseverler de Maxi Gomez istatistikleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Maxi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında?
MAXI GOMEZ KİMDİR?
Maximiliano "Maxi" Gómez González, 14 Ağustos 1996 doğumlu Uruguaylı futbolcudur. Anlık olarak La Liga'nın Valencia takımında forma giymektedir. Futbolculuk kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başladı. 2017'de İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Gomez, 2019 yılında Valencia'ya transfer oldu.
Valencia'ya 14 milyon Euro, Sani Mina ve Jorge Saenz takasıyla transfer oldu. 2024 yazına kadar Valencia ile kontratı bulunan Maxi Gomez'in serbest kalma bedeli 140 milyon Euro'dur.
MAXI GOMEZ İSTATİSTİKLERİ
2017/2018 Celta Vigo ile La Liga'da 18 gol 5 asist yapan Gomez, 18/19 sezonunda 13 gol 5 asist yaptı.
Valencia'da 3 sezonda La Liga'da 75 maça çıkan Gomez, 21 gol 11 asistlik performans sergiledi.
MAXI GOMEZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Maxi Gomez 235 profesyonel maçın tamamında santrafor olarak görev aldı.