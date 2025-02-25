Haberler Yaşam Haberleri Maydanoz Döner operasyonunda 126 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.2.2025 09:48 Son Güncelleme: 25.2.2025 10:12

Maydanoz Döner operasyonunda 126 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya Merkezli 32 ilde 21 Şubat tarihinde düzenlenen ‘Kıskanç 40’ operasyonunda Maydanoz Döner operasyonunda toplam 391 kişiden 10’nu aktif kamu görevlisi 372 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4’dü komiser yardımcısı öğretmen olmak üzere 126 kişi tutuklandı. 5’i kamu personeli 156 kişi adli kontrol şartı ile adliyeden serbest kalırken; biri kamu personeli 90 kişi ise emniyetten serbest kaldı. Ayrıca ifade işlemleri tamamlanan 8 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ortaya çıktı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Maydanoz Döner operasyonunda 126 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya Merkezli Maydanos Döner şirkete bağlı 25 bayi hakkında kayyım atandı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında ⁠55 bin 605 Euro, 2 bin 900 Dolar, 92 gram altın, ⁠19 çeyrek altın, 2 milyon 469 bin 850 TL para, Türk Lirası karşılığının yaklaşık 5. 2 Milyon değerinde çeşitli para birimi, 1 adet ruhsatsız tabanca, ⁠2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yörelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskanç 40' operasyonunda Maydanoz Döner zincirini üzerinde finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinde bulunduğu kişilere yönelik operasyonu duyurmuştu.

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Maydanoz Döner operasyonunda 126 kişi tutuklandı
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