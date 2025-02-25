Maydanoz Döner operasyonunda 126 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya Merkezli Maydanos Döner şirkete bağlı 25 bayi hakkında kayyım atandı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında ⁠55 bin 605 Euro, 2 bin 900 Dolar, 92 gram altın, ⁠19 çeyrek altın, 2 milyon 469 bin 850 TL para, Türk Lirası karşılığının yaklaşık 5. 2 Milyon değerinde çeşitli para birimi, 1 adet ruhsatsız tabanca, ⁠2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yörelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskanç 40' operasyonunda Maydanoz Döner zincirini üzerinde finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinde bulunduğu kişilere yönelik operasyonu duyurmuştu.