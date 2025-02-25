Haberler Yaşam Haberleri Maydonoz Döner operasyonunda Edirne'de 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.2.2025 19:24 Son Güncelleme: 25.2.2025 19:41

Maydonoz Döner operasyonunda Edirne'de 3 kişi tutuklandı

Edirne'de FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Ali Can ZERAY
Maydonoz Döner operasyonunda Edirne’de 3 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 32 farklı ilde yürütülen çalışmalar kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonun bir ayağı ise Edirne'deki şubelere yönelik gerçekleştirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 2 farklı işletmede yönetici olan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, Ö.U. ve T.A çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Maydonoz Döner operasyonunda Edirne'de 3 kişi tutuklandı
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