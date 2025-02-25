Maydonoz Döner operasyonunda Edirne’de 3 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 32 farklı ilde yürütülen çalışmalar kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonun bir ayağı ise Edirne'deki şubelere yönelik gerçekleştirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 2 farklı işletmede yönetici olan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, Ö.U. ve T.A çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.