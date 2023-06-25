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Giriş Tarihi: 25.6.2023 21:04

Mayın ihbarının yapıldığı gemide bir cisme rastlanmadı

Zonguldak’ta mayın ihbarı yapılan kuru yük gemisinde yapılan çalışmalarda herhangi bir cisme rastlanmadı. Liman, yükleme ve boşaltma faaliyetlerine tekrar açıldı.

İHA
Mayın ihbarının yapıldığı gemide bir cisme rastlanmadı
Rusya'dan kente demir cevheri getiren Azor Forward isimli geminin altında mayın olabileceği ihbarıyla Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri arama çalışmaları başlattı. Çalışmaların ikinci gününde ise bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Zonguldak Limanı'na gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı dalgıçlarının uzun süreli arama çalışmaları neticesinde herhangi bir cisme rastlanmadı. Liman, yükleme ve boşaltma faaliyetlerine tekrar açıldı.

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Mayın ihbarının yapıldığı gemide bir cisme rastlanmadı
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