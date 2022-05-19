Mayıs ayı içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 300’ü geçti

Terör örgütü yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, teröristlerin söz konusu bölgelere yönelik yaptığı saldırılarına komandoların karşılık verip terör örgütünü etkili bir şekilde vuruyor.

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yapılan 'cezalandırma operasyonlarla' başlatıldı. Operasyonda, kullanılan İnsansız Hava Araçları, saldırının yapıldığı bölgelerde terör hedeflerini tek tek tespit etti. Bölgede görevli komandolar tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle nokta atışıyla vuruldu.

Operasyonda, 19 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Mayıs ayı içerisinde komandoların yaptığı 'cezalandırma operasyonu' sonucu etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li sayısının 300'ü geçtiği belirtildi.

Yapılan operasyonlar karşısında Suriye'de köşeye sıkışan örgütün sözde Suriye lideri Salih Müslim'de operasyonlar da "her gün kayıplar veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde temizlenerek güvenlik bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan hava destekli kara operasyonları da sürüyor. Operasyon kapsamında, Pençe-Kilit operasyonunun devam ettiği Zap Vadisi ve Metina Dağı bölgesinde 4 PKK'lı komandolar tarafından silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.