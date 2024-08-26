Maymun çiçeği hastalığı çocukları hedef alıyor

Hızlı yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uluslararası acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (mpox) hastalığı ile gözler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çevrildi. Bu yıl kaydedilen vakaların büyük çoğunluğu bu ülkede ve hastalık nedeniyle 450'den fazla can kaybı oldu.Medair adlı yardım kuruluşunda çalışan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole'ye göre orada sağlık görevlileri tarafından görülen vakaların yüzde 75'i 10 yaşın altında. Bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması nedeniyle çocukların mpox salgınından daha fazla etkilendikleri görülüyor.