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Giriş Tarihi: 29.8.2024 18:05 Son Güncelleme: 29.8.2024 18:46

Maymun Çiçeği şüphesi ile hastaneye getirilen 2 si çocuk 1'i yetişkin 3 kişinin uyuz olduğu ortaya çıktı

Dünya genelinde endişe yaratan 'Maymun Çiçeği'  hastalığı şüphesi ile Fethiye Devlet hastanesine getirilen Suriye uyruklu 2'si çocuk 1'i yetişkin 3 kişiye 'uyuz' teşhisi kondu.

Erdoğan CANKUŞ
Maymun Çiçeği şüphesi ile hastaneye getirilen 2 si çocuk 1’i yetişkin 3 kişinin uyuz olduğu ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde maymun çiçeği şüphesi taşıyan düzensiz göçmen kaçakları arasından jandarma tarafından Fethiye Devlet hastanesine ambulansla gönderilen ikisi çocuk ve bir yetişkin acil serviste maymun çiçeği şüphesi ile karantina altına alınmıştı. Maymun çiçeği şüphesi taşıyan bir yetişkin ve iki Suriyeli çocuk Fethiye Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde ambulans ile sevk edilip tedavi altına alınmıştı. Hastaneye getirilmeden önce sağlık çalışanları acil serviste olağanüstü önlemler aldı. Tüm personel maske ve eldiven takarken acil servis geçici olarak diğer hastalara kapatıldı. Maymun çiçeği şüphelilerinin hastaneye getirilmesinin ardından Doktorlar koruyucu ekipmanlarını giyerek gerekli muayene ve incelemeyi yaptılar. İkisi çocuk 3 Suriyeli Fethiye Devlet hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve cildiye hastalıkları uzman doktorlar tarafından muayene edilip gerekli kan örnekleri alınıp incelendi. Maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile Fethiye Devlet hastanesi acil servisine getirilen ikisi çocuk 3 Suriyeli için uyuz tanısı konuldu. Gerekli tedavisi yapılıp ilaçları verilen Suriyeli yetişkin ve iki çocuk akşam saatlerinde taburcu edildi.

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Maymun Çiçeği şüphesi ile hastaneye getirilen 2 si çocuk 1'i yetişkin 3 kişinin uyuz olduğu ortaya çıktı
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