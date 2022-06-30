Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü nedir, vaka hangi ilde?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri şöyle seyrediyor:

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

- Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

Virüs insanlarda çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak salgını doğuran nokta insandan insana da bulaşıyor olması.

Bu noktada tüketilen etin pişme derecesine ve hayvan kesim merkezlerine dikkat etmekte fayda var. Virüs özellikle çocuklarda şiddetli seyrediyor.