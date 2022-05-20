Maymun çiçeği virüsü yeni bir salgın tehdidi mi?

Avrupa, Amerika ve Kanada'da ilk kez bu yıl görülen maymun çiçeği virüsü, akıllara yeni bir salgın tehdidi olup olmadığı sorusunu getirdi.Bu yıl İngiltere'de görülen ilk vakanın Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide görüldüğünü belirten Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Normalde Afrika'da ya da Afrika'ya seyahat eden kişilerde tanımlanmışken şu anda seyahat etmeyen kişilerde de tanımlandığı için o bölgelerde de yayıldığı düşünülüyor. Çiçek aşısı bu virüsten de koruyordu ama artık aşılama yapılmıyor ve çiçeğe karşı aşısız grup sayısı arttığı için yayıldığı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.Yavuz, maymun çiçeği virüsünü çok ağır bir hastalık olan çiçek hastalığının hafif bir formu gibi düşünmek gerektiğini belirtti.Hastalığın insandan insana da bulaşabildiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Gökçe Demir ise virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabildiğini belirterek, "İnsandan insana bulaş da var. Hasta bir insandan da temas yoluyla, damlacık yoluyla ve derideki döküntülerden bulaşabiliyor" bilgisini verdi.Çiçek hastalığı olarak bildiğimiz ve aşı ile önüne geçtiğimiz hastalığa benzeyen maymun çiçeği virüsü, Afrika'da 70'li yıllardan itibaren görülen ve o bölgede kemirgenlerden maymunlara ve maymunlarla temas eden insanlara geçti. 80'li yıllarda da özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü ve küçük bir salgına neden oldu. 2003'te ise ilk kez Amerika'da Nijerya'dan gelen kişilerle bağlantılı vakalar görülürken İngiltere'de de yine Nijerya'dan gelen bir vakaya rastlandı. Kanada'da görülen 2 vakanın ise Montreal'i ziyaret eden bir ABD vatandaşından enfekte olduğu tahmin ediliyor.