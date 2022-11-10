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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Maymun Çiko bankta bulundu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Maymun Çiko bankta bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, bankların üzerinde uzanan tasmalı bir maymun gördü. Vatandaşlar, maymunun sahibini bulamayınca durumu polise bildirdi. Adrese gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir taraftan hayvanın sahibini ararken diğer taraftan da maymuna muz verdi. Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna 'Çiko' ismi verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine verilen Çiko, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.

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Maymun Çiko bankta bulundu
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