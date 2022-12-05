Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç", bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Peki, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları...
İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!
Orjinal adı : Rise of the Planet of the Apes
Yönetmen : Rupert Wyatt
Yapım Yılı : 2011
Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon
Oyuncular : James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, B