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Giriş Tarihi: 5.12.2022 15:45

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi için geri sayım başladı. San Francisco ve günümüzde geçen hikayenin anlatıldığı filmde; genetik mühendislerinin maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda oluşan hikaye ele alınacak. Peki; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte tüm bu detaylar…

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç", bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Peki, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Rise of the Planet of the Apes

Yönetmen : Rupert Wyatt

Yapım Yılı : 2011

Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon

Oyuncular : James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, B

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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
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