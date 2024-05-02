Maymunlarla yılanlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri 15 ilde 1'i iş yeri, 2'si depo ve 39 farklı ikamet adresine eş zamanlı baskın yapıldı.

36 kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve nesli tükenmekte olan hayvanların bulundurulması ve satışına ilişkin uluslararası kanun olan "CITES Sözleşmesi'ne Aykırılık" suçlarından gözaltına alındı.

Operasyonda aralarında tarantula örümcekler, piton yılanları, farklı türlerde maymunlar ve kuşlar, iguana ve sakallı ejder türü canlılar ve ceylanların da bulunduğu toplamda 565 egzotik hayvan, 18 hayvansal ürün, 52 çip, bir çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alındı.