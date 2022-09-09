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Giriş Tarihi: 9.9.2022 01:42

Maytap ile orman yakan şüpheliler gözaltına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Kargınkürü Mahallesi, Kıryer Sokakta maytap ile orman yakan şüpheliler jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Maytap ile orman yakan şüpheliler gözaltına alındı

Kıryer Sokak ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Havadan 1 helikopterin de destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, 48 plakalı bir aracı tespit etti. Plakasından yeri tespit edilen araç ile birlikte içinde bulunan F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. bir büfeden aldıkları maytapları otomobilin camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf ettiler.

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Maytap ile orman yakan şüpheliler gözaltına alındı
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