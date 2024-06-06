Mazeret çok icraat yok… Hizmet değil mazeret belediyeciliği

31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir'de CHP'li İlçe Belediye Başkan adayları seçim bölgelerinde yaptıkları ziyaretlerde seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri anlata anlata bitiremedi.

HİZMET YERİNE MAZERET

Yerel seçim sonrası belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Başkanlar söz verip de yapamayacakları projeler için mazeret üretmeye başladı. Belediyelerin içinde bulundukları mali durumu anlatıp enkaz edebiyatı yapan belediye başkanları şimdi de geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerinin arkasına sığınmaya başladı.

TASARRUF TEDBİRLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Bunun son örneği İzmir'in Bornova İlçesinde yaşandı. Yerel seçim öncesi doğu kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bornova'nın Işıkkent Mahallesinde taziye evi sözü verdiğini hatırlatan Eşki yapmayı planladıkları taziye evinin inşaatını gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

LÜTFEN ÖLMEYİN YAZACAKMIŞ

Konuya ilişkin açıklama yapan Eşki, "Adayken Işıkkent Mahallesi'nde bir söz vermiştim. Orada doğudan gelen yurttaşlarımız var, diğer vatandaşlarımıza göre daha farklı bir taziye gelenekleri var. Oraya taziye evi yapma sözü verdim. Tasarruf tedbirleri sebebiyle büyük ihtimalle 'ihtiyaç yoktur yapamayacaksınız' diyecekler. Oraya da muhtemelen 'tasarruf tedbirlerinden dolayı taziye evi yapamıyoruz lütfen ölmeyin' yazacağız." İfadelerini kullandı. Eşki'nin yapamayacağı taziye evi için tasarruf tedbirlerinin arkasına sığınması kulislerde 'Başkan kıvırdı' olarak yorumlandı.