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Giriş Tarihi: 11.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:21

Mazgal hırsızları yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mazgal hırsızları yakalandı

İstanbul’da mazgalları çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Büyükçekmece İlçesi Çakmaklı Mahallesi'nde mazgalların çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişini çaldıkları mazgalların "Çek Çek" olarak tabir edilen el aracına koyarak kaçtıkları tespit edildi. Kısa sürede açık kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu M.M. (50) ve M.M. (45) isimli iki kişi yakalandı. Çaldıkları üç mazgal ele geçirildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki kişi de sınır dışı edildi.

Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video

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Mazgal hırsızları yakalandı
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