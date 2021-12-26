Haberler Yaşam Haberleri Mazgalı böyle çaldılar... At Arabalı hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:50 Son Güncelleme: 26.12.2021 13:47

Mazgalı böyle çaldılar... At Arabalı hırsızlar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mazgalı böyle çaldılar... At Arabalı hırsızlar yakalandı

İstanbul’da “At Arabası” ile hırsızlık yapan ve bir apartmanın önünden mazgal çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Avcılar Firuz Köy Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünden mazgal çalınması üzerine inceleme başlattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi.




Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video




D.T., S.G. ve S.S. isimli üç kişinin "At Arabası" ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Geçmişte de çok sayıda olaya karıştıkları saptanan şüphelilerden D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Mazgalı böyle çaldılar... At Arabalı hırsızlar yakalandı
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