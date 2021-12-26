İstanbul Polisi; Avcılar Firuz Köy Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünden mazgal çalınması üzerine inceleme başlattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi.











Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video







D.T., S.G. ve S.S. isimli üç kişinin "At Arabası" ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Geçmişte de çok sayıda olaya karıştıkları saptanan şüphelilerden D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.