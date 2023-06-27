Haberler Yaşam Haberleri Mazot kaçağını tamir ederken teknenin alev alması sonucu yaralandı
Giriş Tarihi: 27.6.2023 19:44 Son Güncelleme: 27.6.2023 19:45

Mazot kaçağını tamir ederken teknenin alev alması sonucu yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Limanı’nda, Ali Demir, tamir ettiği fiber tekneye sızan mazotun bir anda alev alması sonucu yaralandı. Yanan tekne ise kullanılamaz hale geldi.

DHA
Mazot kaçağını tamir ederken teknenin alev alması sonucu yaralandı

Barbaros Limanı'na bağlı Ali Demir'e ait fiber teknenin motorunda mazot kaçağı oluştu. Demir, kaçağı tamir ettiği sırada teknenin içine sızan mazot bir anda alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan ve bu sırada vücudunda yanıklar oluşan Ali Demir, alevlerin büyümesi üzerine denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Yangına ilk müdahale, o sırada limandan hareket etmeye hazırlanan feribottan yapıldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Tekne kullanılmaz hale gelirken, vücudunda yanıklar olan Demir ise ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Mazot kaçağını tamir ederken teknenin alev alması sonucu yaralandı
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