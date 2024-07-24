MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde bir ilk! Kriyoablasyon sistemini kullanmaya başladı

Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız önderliğinde gerçekleştirilen işlem ile atriyal fibrilasyonu olan üç hasta başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Kriyoablasyon sistemi ile tedavi, kalbin anormal elektrik sinyallerini üreten bölgelerini dondurarak aritmi odaklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Atriyal fibrilasyon, kalp ritminin düzensizleşmesine neden olan yaygın bir kalp hastalığıdır. Bu durum, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. Kriyoablasyon, ritim problemini ortadan kaldırmak ve kalp yetmezliği riskini azaltmak için kullanılan oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Kriyoablasyon sistemi ile atriyal fibrilasyon ablasyonu hali hazırda kliniğimizde yapılmaktadır. Burada pulmoner veni geniş hastalarda bu yeni sistem kullanıldığında; daha iyi bir izolasyon yapıldığı için atriyal fibrilasyonun normal ritim olan sinüs ritmine çevrilme başarısı artıyor. Atriyal fibrilasyon tekrarlama riski azalıyor. Bu yeni yöntemin Ege Bölgesi'nde ilk kez Hafsa Sultan Hastanesi'nde uygulanıyor olmasının, bölgedeki hastaların tedavisi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemi kendi üniversitemizde de uygulama imkânı bulduğumuz ve hastalarımıza faydalı olduğumuz için; bu işte emeği geçen başhekimimiz Prof. Dr. Sayın İsmet Topçu başta olmak üzere, yönetim kadememizden personelimize kadar herkese teşekkür ediyoruz."



KRİYOABLASYON (DONDURMA-SOĞUK) ABLASYON NEDİR?



Tıp dilinde cryoablasyon olarak, halk dilinde soğuk ablasyon olarak adlandırılmaktadır. Kriyo-ablasyon, dokuyu dondurarak yok etme anlamına gelir. Soğutarak yapılan kriyoablasyon işlemi, aritmi çıkaran odakları hedef alan ve o bölgelerin -40 ile -60 derece arasında dondurularak yok edilmesi işlemidir. Bu işlem ile dondurulan alanlar ritim bozukluğuna sebep olamayacak şekilde sağlam dokudan ayrılır.



KİMLERE UYGULANIR



Kriyoablasyon, günümüzde atriyal fibrilasyon tedavisinde giderek daha sık tercih edilmektedir. Atriyal fibrilasyon klinik pratikte en sık karşılaşılan aritmi olmakla beraber felcin en önemli nedenidir. Atriyal fibrilasyon ayrıca kalp yetmezliğine de neden olmaktadır. Sakat kalma ve ölüm riskini artırmaktadır. Bu hastalara kan sulandırıcı verilmektedir. Ama bu ilaçlar uzun dönemde kanamaya sebep olabiliyor. İlaç kullanırken bile hastalar nadir de olsa felç geçirebiliyor. Bu ablasyon işlemlerinden sonra atriyal fibrilasyon tekrarı azaldığı için kalp yetmezliği ve felç riski de buna paralel olarak azalmaktadır. Ayrıca hastaların kan sulandırıcı kullanım süresi de kısalıyor. Kriyoablasyon tedavisi ise günümüzde bütün dünyada yaygın olarak etkin ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle genç hastalarda ritim bozukluğuna neden olan odağın kalbin ana ileti sistemine yakın bir yerden geçmesi durumunda da kriyoablasyon uygulanabilmektedir.



NASIL YAPILIR?



Soğuk ablasyon tedavisi girişim yerine lokal anestezi ve bilinçli sedasyonla kasık toplar damarından girilerek yapılmaktadır. Özel bir iğne ile kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına geçip taşıyıcı bir sistemle balonu gönderiyoruz. Balon sistemi kalbin sol kulakçığına açılan dört tane akciğer toplar damarı (pulmoner ven) ağzında şişirilerek -360 dereceye kadar donduruluyor. Buradaki damarlar ile sol kulakçık arasındaki bağlantılar koparılıyor. Kullanılan balonlar daha önce belirli çaplara kadar şişirilebiliyordu. Kullanılan yeni sistemle balon çapı işlem anında artırılarak damar çapı geniş hastalarda daha iyi izolasyon yapılmaktadır. Bu da atriyal fibrilasyon tekrarlama riskini düşürmektedir.



İŞLEM NE KADAR SÜRER?



Kriyoablasyon işlemleri genellikle 1-2 saat sürebilir. Bu süreç hastaların klinik özelliklerine göre uzayabilir. Kriyoablasyon deneyimli operatörler tarafından yapılabilen kompleks bir işlemdir. Bu işlemin komplikasyonları ortalama her on hastadan birinde görülse de hayatı tehdit edici olanları oldukça nadirdir. Ablasyon öncesinde ve sonrasında alınacak önlemler kanama ve pıhtı oluşumunu engellerken, işlemsel yöntem ve manevralar akciğer toplardamarı (pulmoner venlere) komşu sinir ve dokuların hasarını azaltmaktadır. Yeni nesil kriyoablasyon sistemleri, eski nesile göre floroskopi süresini, işlem süresini ve komplikasyonları da azaltmıştır. Kriyoablasyon ile ilişkili ortaya çıkması muhtemel komplikasyonlar (istenmeyen olay) etkili müdahale ile kalıcı hasar bırakmadan düzelmektedir.