MCBÜ takımlarından çifte başarı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan iki takım, TEKNOFEST İstanbul 2025'te Türkiye derecesi elde ederek üniversitelerine büyük gurur yaşattı. MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Taşkın'ın danışmanlığındaki OHMIGOS Takımı, Mesleki Yetenek Yarışması - Endüstriyel Otomasyon ve Programlanabilir Sistemler Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu. Festivalde, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda yarışan Kovak: KompoFilament Takımı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takım kaptanı Muhammed Emre Çokyaşar liderliğinde ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özmen danışmanlığında hazırlanan 'Kompozit Filamentlerin Dayanıklılıkları ve Üretim Açıların Dayanıklılık Üzerine Etkisi' başlıklı proje dikkat çekti.