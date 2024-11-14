McDonald’s ‘mağdurları’ 104’e yükseldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde kolibasili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Ayrıca, CDC'ye göre, kolibasili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin tedavi altına alındığı ifade ediliyor.