McDonald’s Türkiye, global standartlarını yerel tatlarla buluşturuyor

McDonald's Türkiye, yüzde 98 yerli girdi oranı ve yaygın tedarik ağıyla üretici ekosistemini büyütürken, küresel lezzet standardını da yerel tatlarla yükseltmeye devam ediyor. "Köfteburger" ve "Voleyburger" gibi Türkiye'nin damak tadına hitap eden yenilikleriyle dikkat çeken marka, McCafé ile de misafirlerine kaliteli kahveyi uygun fiyata deneyimleme fırsatı sunuyor. McDonald's Türkiye CMO'su Özdeş Dönen Artak, "Türkiye'de 150'yi aşkın noktada yer alan McCafé konseptimizle artık sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin yanı sıra kahvaltılıklar ve tatlılar gibi yeni lezzetler sunarak misafirlerimize daha zengin bir deneyim sunuyoruz. Bu değişim özellikle kahve severler ve kahvaltı seçenekleri arayanlar için markamızı daha cazip hale getirdi" dedi. McCafé'nin menüsünde espresso'dan cappuccino'ya, flat white'dan americano'ya, latte'den Türk kahvesine, frappe'den smoothie'ye kadar birçok sıcak ve soğuk içecek seçeneğinin yanı sıra birbirinden lezzetli tatlılar yer alıyor.