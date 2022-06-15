MDOB’den ‘Gala Konseri’

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, Konzertmeisterlığını Kutay Alpay'ın gerçekleştireceği konserin solist sanatçıları ise Simge Büyükedes, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Aydın Uştuk, Caner Akgün olacak.
Dünyaca ünlü besteciler G.Bizet, G.Verdi, W.A. Mozart ve birçok besteciye ait operalardan kesitlerin ve aryaların seslendirileceği kapanış konseri, Mersin DOB Orkestrası ve korosu ile birlikte seyircinin beğenisine sunulacak.
Mersin DOB 21 Haziran 2022 Salı günü 20:30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi Bahçesi'nde ücretsiz gerçekleşecek "3 Tenor Konseri" ve sonrasında 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20:30'da Tarsus St. Paul Meydanı'nda ücretsiz sahnelenecek "Senfonik Allegra Ensemble" konseri ile seyircisiyle buluşmaya devam edecek.