MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Haziran Cuma günü karnelerini aldı ve yaz tatiline girdi. Ağustos ayına kısa bir süre kala ise yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri de belli olmuştu. Peki; okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte yanıtı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.
Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."