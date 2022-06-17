Haberler Yaşam Haberleri MEB AÇIKLAMA: 2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.6.2022 20:17 Son Güncelleme: 17.6.2022 20:18

MEB AÇIKLAMA: 2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

MEB AÇIKLAMA: 2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

5 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı sonrası katılımcılar LGS sonuçları sorgulama yapıyor. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı da yayımlanırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Merkezi olarak 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2022 tarihini duyurdu!

LGS sonuçları için geri sayım başladı. 5 Haziran 2022 tarihinde 8.sınıf öğrencilerine yönelik merkezi olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı sonrası öğrenciler LGS sınav sonuçları sorgulama yapıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklananlar için LGS sonuçları 2022 tarihi belli oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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MEB AÇIKLAMA: 2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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