Haberler Yaşam Haberleri LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün? LGS tercihleri 2022 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:30 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:30

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün? LGS tercihleri 2022 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün? LGS tercihleri 2022 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri için aramalar artmaya başladı. Sonuçlar açıklandığından beri hem ebeveynler hem de öğrenciler araştırıp duruyor. MEB de tercih kılavuzu 2022’yi yayınlamışken 1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlıyor sorusunu yöneltiyor. Puanlar ve yüzdelik dilimler ile tercih işlemleri e okul üzerinde yapılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

LGS tercihleri yakında başlıyor! MEB açıklama ile tercih kılavuzu yayınlandı. Böylece öğrenci ve ebeveynleri LGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusunun cevabını alıyor. 30 Haziran yani dün sonuçlar açıklandı ve 1 milyondan fazla genç liselere kayıt olmak için hazır bekliyor. 5 Haziranda yapılan sınav için nihai sonuç olarak LGS tercihleri yakında başlayacak. İşte MEB 2022 tercih kılavuzu ve detayları!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

MEB Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Buna göre LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz pazartesi günü başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 20 Temmuz mesai bitimi yani 17.00'da sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanacak. Sonuçlar MEB üzerinden yayımlanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün? LGS tercihleri 2022 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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