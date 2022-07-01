LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün? LGS tercihleri 2022 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri yakında başlıyor! MEB açıklama ile tercih kılavuzu yayınlandı. Böylece öğrenci ve ebeveynleri LGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusunun cevabını alıyor. 30 Haziran yani dün sonuçlar açıklandı ve 1 milyondan fazla genç liselere kayıt olmak için hazır bekliyor. 5 Haziranda yapılan sınav için nihai sonuç olarak LGS tercihleri yakında başlayacak. İşte MEB 2022 tercih kılavuzu ve detayları!
MEB Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Buna göre LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz pazartesi günü başlayacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanacak. Sonuçlar MEB üzerinden yayımlanacak.