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Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:49

MEB heyeti, Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumu için kentte incelemelerde bulundu

AA
MEB heyeti, Şanlıurfa’ya yapılacak 75 eğitim kurumu için kentte incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar başkanlığındaki MEB'in 6 genel müdüründen oluşan heyet, Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumu için kentte incelemelerde bulundu. Petek Aşkar başkanlığında İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Din Eğitimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger’den oluşan heyet, ilk olarak Vali Abdullah Erin ile makamında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, incelemelere ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı kapsamında Şanlıurfa'ya beraberindeki genel müdürlerle geldiklerini söyledi.

Kentte fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Aşkar, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumuna ilişkin planlama yapılması, okul arsalarının yerinde görülmesi, eğitim alt yapısındaki sorunların yerinde tespiti ve acil çözüme kavuşturulması amacıyla kentteki okullarda inceleme yapıyoruz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle tanışıp sohbet ediyoruz. İlimiz ve ilçe müdürlerimizle bir araya gelip eksikliklerimizi tespit edip çözüm yolları buluyoruz. Şu anda sayın bakanımızın da söylediği gibi 75 okul inşaatı başlayacak. Ayrıca mevcut okullarımızın tadilatı onarımıyla ilgili çalışmalar da olacak. Kütüphanelerimiz tamamlandı yine devam eden çalışmalarımız da var." Aşkar ve beraberindekiler, kent genelindeki okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sınıflarda incelemelerde bulundu.

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MEB heyeti, Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumu için kentte incelemelerde bulundu
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