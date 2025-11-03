MEB takvimi ile Kasım ayı ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait ara tatil takvimini duyurdu. Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen ders döneminin ardından yılın ilk ara tatilinde kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Kasım ayında yapılacak bu ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri MEB tarafından netleştirildi. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte 2025-2026 eğitim dönemine ait Kasım ara tatilinin tarihleri, süresi ve okula dönüş günüyle ilgili tüm detaylar…
2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, yılın ilk dinlenme dönemini heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre, Kasım ayı ara tatilinin tarihleri netleşti.
Buna göre, Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.
Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle birlikte, öğrenciler toplamda 9 gün sürecek güzel bir dinlenme fırsatı elde edecek.
YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatilinin tarihleri de netleşti.
Buna göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak yaz tatiline girilecek.