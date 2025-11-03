MEB takvimi ile Kasım ayı ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait ara tatil takvimini duyurdu. Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen ders döneminin ardından yılın ilk ara tatilinde kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Kasım ayında yapılacak bu ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri MEB tarafından netleştirildi. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte 2025-2026 eğitim dönemine ait Kasım ara tatilinin tarihleri, süresi ve okula dönüş günüyle ilgili tüm detaylar…