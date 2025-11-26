Haberler Yaşam Haberleri MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026 MEB ile 15 Tatil hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? İşte tarihler!
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:15

MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026 MEB ile 15 Tatil hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? İşte tarihler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi ile öğrenciler ve veliler için "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı kesinleşti. Birinci dönemin sona ermesiyle başlayacak olan yarıyıl tatili (sömestr), öğrencilere uzun bir dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Hangi tarihte başlayıp hangi tarihte biteceği belli olan 15 günlük tatil, milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiriyor. İşte MEB'in yayımladığı takvime göre 2026 yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile okulların kapanacağı ve açılacağı gün.

Öğrenciler ve öğretmenler için yılın en çok beklenen dönemlerinden biri olan yarıyıl tatili (halk arasında bilinen adıyla 15 tatil), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının yorucu ilk yarısının ardından geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi çalışma takvimini yayınlayarak bu tatilin kesin tarihlerini netleştirdi. Aileler tatil planlarını yaparken, öğrenciler de karnelerini alıp dinlenmeye geçmek için gün sayıyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri şu şekilde:

Okullar, birinci dönemin sona ermesiyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü kapanacaktır.

Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alarak tatile başlayacaktır.

Yarıyıl tatili, toplam 15 gün (2 hafta) sürecek.

Yarıyıl Tatili Bitişi: Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 2 Şubat günü 2. döneme başlayacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

