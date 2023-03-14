MEB’den deprem sonrası 26 önemli adım! 10 il koşullarına göre eğitim açısından 3 kategoriye ayrıldı

EĞİTİM-ÖĞRETİM
1-71 ilde okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde okullar 20 Şubatta açıldı. Yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenci eğitime başladı.
2-10 il koşullarına göre eğitim açısından 3 kategoriye ayrıldı:
Birinci Kategori: Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerde eğitim 1 Mart'ta başladı. Bu üç ilde 1 milyon 236 bin 929 öğrenci eğitime başladı.
İkinci Kategori: Adana, Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerde eğitim 13 Mart'ta başladı. Bu üç ilde 1 milyon 258 bin 719 öğrenci eğitime başladı.
Üçüncü Kategori: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Eğitime verilen ara 27 Mart'a uzatıldı.
3-10 ilde ve Elazığ'da ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Ayrıca, 10 ilden diğer illere nakil yaptıran öğrencilerden de devam şartı aranmayacak.
4-Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanları taşımalı eğitim kapsamına alındı.
243 BİNE YAKIN NAKİL
5-10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilme hakkı verildi. Şu ana kadar bu kapsamda 242 bin 904 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı.
6-Özel öğretim kurumlarının kapasitesinin yüzde 3'ünü tam burslu okutma şartı yüzde 10'a çıkartıldı. Böylece oluşan yüzde 7'lik yeni kapasite 10 ilden nakillerini diğer illere aldıran öğrenciler için kullanılması sağlandı. Bu amaçla özel öğretim kurumlarına şu ana kadar 35 bin 280 öğrenci geçiş yaptı.
7-10 ildeki ortaokul ve lise öğrencileri istemeleri halinde nakillerini aldırdıkları illerdeki pansiyonlu okullara doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilme hakkı getirildi.
8-Nakillerini diğer illere aldıran tüm öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
9-Depremden etkilenen bölgelerdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimizin tamamı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burslu öğrenci kapsamına alındı.
10-OHAL bölgesindeki illerde Parasız Yatılı veya Bursluluk kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen burslarının 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmemesi sağlandı.
MERKEZİ SINAVLARA DÜZENLEME
11-Liselere geçiş sınavında (LGS) 8'inci sınıf ikinci dönem konuları sınav kapsamından çıkartıldı.
12-Üniversitelere giriş sınavında (YKS) 12'nci sınıf ikinci dönem konuları sınav kapsamından çıkartıldı.
13-10 ildeki 8.sınıf öğrencilerinin 4 Haziran tarihinde yapılacak LGS sınavına istedikleri ilde girebilme hakkı getirildi.
ÖĞRETMENLER
14-Deprem bölgesinde tüm öğretmenlerin okullar kapalı olduğunda da ek ders ücretlerini almaları sağlandı.
15-Deprem bölgesinde ücret karşılığı derse giren öğretmenler ve usta öğreticiler deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde de ders ücretlerini alabilmeleri sağlandı.
16- 10 ilde eşi veya çocuğunu kaybeden, veya bakmakla yükümlü olduklarından sağlık sorunu olup deprem nedeniyle tedavisi bulunduğu ilde mümkün olmayan öğretmen ve idari personelin istedikleri illere norma bakmaksızın nakil yapabilmeleri sağlandı. Bu kapsamda şu ana kadar 1350 öğretmen ve 45 idari personelin (toplam 1404) nakilleri yapıldı.
DESTEK MEKANİZMALARI
17-10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için 416 adet psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruldu. Bu çadırlarda okulöncesi öğretmen ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar hizmet verdi. Bu hizmetle şu ana kadar 905 bin 820 öğrenci ve veliye destek sağlandı.
18-Nakilleri diğer illere aldıran öğrenciler ve velilere de psikososyal destek hizmeti verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda da 863 bin 218 öğrenci ve veliye destek sağlandı.
19-10 ilin tamamında tüm hastanelerde eğitim sınıfları oluşturuldu. Şu ana kadar açılan 104 hastane sınıfında tedavisi devam eden öğrencilere ve hastanedeki sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği veriliyor.
BİN 783 KONTEYNER SINIF
20-Bölgede çadır ve konteyner merkezlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitime destek çadırları ve konteyner sınıfları kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar bin 783 çadır ve konteyner sınıfta eğitim devam ediyor. Bu kapsamda 403 anasınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise çadır ve konteyner sınıfında eğitim desteği veriliyor.
21-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak için 59 adet özel eğitime destek çadır ve konteyner sınıf oluşturuldu.
22-10 ilin tamamında LGS sınavına girecek 8'inci sınıf ve YKS sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı. Bu kapsamda bölgede 734 noktada destekleme ve yetiştirme kursları hizmet vermeye devam ediyor.
23-8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tüm ders kitapları ve yardımcı kaynakları tekrar bastırıldı. 11 milyon 820 bin 918 kitap öğrencilere dağıtıldı.
24-Temel eğitim ve ortaöğretim ders kitapları (15 milyon 521 bin 530 ders kitabı) yeniden basılarak öğrencilere dağıtıldı.
25-10 ilin tamamında depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Ayrıca, diğer illere nakil yaptıran tüm öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları da karşılanıyor.
26-Bölgede kurulan tüm konteynerlere öğrencilerin TRT EBA'dan dersleri takip edebilmeleri için TV kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 13 bin 60 TV kurulumu tamamlandı. Konteynerler kuruldukça TV kurulumu da devam edecek.