MEB’den deprem sonrası 26 önemli adım! 10 il koşullarına göre eğitim açısından 3 kategoriye ayrıldı

DESTEK MEKANİZMALARI

17-10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için 416 adet psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruldu. Bu çadırlarda okulöncesi öğretmen ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar hizmet verdi. Bu hizmetle şu ana kadar 905 bin 820 öğrenci ve veliye destek sağlandı.

18-Nakilleri diğer illere aldıran öğrenciler ve velilere de psikososyal destek hizmeti verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda da 863 bin 218 öğrenci ve veliye destek sağlandı.

19-10 ilin tamamında tüm hastanelerde eğitim sınıfları oluşturuldu. Şu ana kadar açılan 104 hastane sınıfında tedavisi devam eden öğrencilere ve hastanedeki sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği veriliyor.

BİN 783 KONTEYNER SINIF

20-Bölgede çadır ve konteyner merkezlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitime destek çadırları ve konteyner sınıfları kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar bin 783 çadır ve konteyner sınıfta eğitim devam ediyor. Bu kapsamda 403 anasınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise çadır ve konteyner sınıfında eğitim desteği veriliyor.

21-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak için 59 adet özel eğitime destek çadır ve konteyner sınıf oluşturuldu.

22-10 ilin tamamında LGS sınavına girecek 8'inci sınıf ve YKS sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı. Bu kapsamda bölgede 734 noktada destekleme ve yetiştirme kursları hizmet vermeye devam ediyor.