MEB’den özel okullara ek ücret uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, gelen şikâyetler üzerine özel okulların 'genel gider, diğer ücretler' gibi başlıklar altında velilerden ek ücret talep etmesine 'dur' dedi. 2025-2026 eğitimöğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların, belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'diğer ücretler' veya 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin uyarı yaptı. Bakanlık, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen 'diğer ücretler' veya 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret talebinde bulunamayacağına ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

'ÇOK ŞİKÂYET GELDİ'

Mevzuatta, her okulun farklı hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, 'benzeri hizmetler' ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, bakanlığa ulaşan şikâyetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi. Yazıda, okulların belirli hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, 'genel gider' veya 'diğer ücretler' adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta yaptırımların olduğu hatırlatıldı.

DÜZENLEME FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

MEB tarafından özel okullara yönelik yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, yeni yönetmeliği fırsat eşitliği ve eğitimin kalitesini artırmak adına olumlu bulduklarını belirtti. Akça, "Yerli eğitim markalarının değerinin güçlenmesi, uluslararası arenada özgün eğitim modellerimizin görünürlüğü açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.