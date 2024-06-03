MEB’den rekorlar kitabına geçecek gösteri

Milli Eğitim Bakanlığı, cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde sahneye koyduğu "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu bu kez Beşiktaş Stadyumu'nda 30 bin izleyiciyle buluşturarak rekorlar kitabına geçecek bir etkinliğe imza atacak. Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen oyun, bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla sahne alacak. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan eser, 400 kişilik dev kadrosuyla sergilenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu bugüne kadar 30 farklı ilde toplam 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Milli Mücadele'nin destansı hikâyesi, sahneye taşınıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan bu büyüleyici tiyatro eseri, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.