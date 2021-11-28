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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup

Bodrum’da kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Çetin Akıncı’nın, yalnız yaşadığı evinde 3 yıl önce öldüğü ve cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı. O eve giren SABAH, meçhul sevgilisinin Akıncı’ya yazdığı son aşk mektubuna ulaştı. Mektupta “Sevgilim ne olur evlen. Yolun ve kısmetin açık olsun. Seni hep seveceğim” satırları var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Çetin Akıncı'nın (68), yalnız yaşadığı evinde 3 yıl önce öldüğü ve cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı. O eve giren SABAH, meçhul sevgilisinin Akıncı'ya yazdığı son aşk mektubuna ulaştı.



El yazısı mektupta şu satırlar yer aldı: "Pazartesi öğlen geldiğimde yazdıklarını okudum ve hep ağladım. Her gün seni düşündüm ve dua ettim. Sen benim aklımdan hiç ama hiç çıkmayacaksın. İnan ki seni seviyorum. Sana küçük de olsa hediye aldım. Bu saat sabahları sana lazım olur. Ne olur kendine iyi bak. Doktora git, ilaçlarını al. Bundan sonra yolun ve kısmetin açık olsun. Sana da iyi şanslar dilerim. Kendimden çok seni düşünüyorum. Ne olur sevgilim evlen ve sinirli olmamaya bak. Hakkını helal et. Ne olur sen kendine iyi bak. Başkasını düşünme. Herhangi bir yardım lazım olursa beni ara. Seni her zaman seveceğim. Seni hiçbir zaman unutamam. Her akşam yatacağım zaman senin için dua ediyorum. Ne olursa olsun biz arkadaşız. Ben seni her zaman her yerde düşünüyorum. Seni aklımdan ve kalbimden geçiriyorum. Kulaklarında beni anarsın. Seni seviyorum."



KİMSEYLE SAMİMİ DEĞİLDİ
Çetin Akıncı'nın yeğeni Demet H., "Kayıp başvurusu yapmıştık. Jandarma izin olmadığı için eve giremedi. Girilebilseydi öldüğü daha önce anlaşılırdı" derken, muhtar Akın Yılankaya, "Evin elektrik ve suyu kesilmiş, aracı trafik otoparkına çekilmiş. Kimse ile samimiyeti yoktu" dedi.



Komşusu Hikmet Baltutan, "Kahvede bir köşede çay içer kimseyle konuşmazdı" derken, Aysel Karış "Komşuluk ilişkisi yoktu. Bir ara evini satmak istedi. Evden koku gelmediğinden öldüğünü fark edemedik" dedi. Şoför Oğuz Alsan "Minibüse biner ücretini ödemezdi. Boksör olduğunu söylerdi" dedi.

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Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
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